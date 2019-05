Napoli, niente cessione per Verdi: sarà l'alter ego di Insigne

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, nonostante le voci che parlano di un potenziale addio al Napoli a fine stagione da parte di Simone Verdi, il club azzurro non ha nessuna intenzione di lasciar partire un giocatore che solo un anno fa è stato pagato circa 25 milioni di euro. L'ex Bologna sarà una delle prime riserve prese in considerazione da Ancelotti e in partenza ricoprirà il ruolo di vice-Insigne sulla fascia sinistra.