Napoli, oggi i risultati dei tamponi e domani nuovi test in vista della gara con l'Atalanta

La speranza di Gennaro Gattuso, spiega Tuttosport, è che la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli faccia scattare una buona dose di rabbia agonistica alla sua squadra in vista della gara contro l'Atalanta. Ieri intanto il gruppo azzurro si è sottoposto ad un nuovo giro di tamponi, oggi sono attesi i risultati. Domani mattina, poi, nuova tornata di test per avvicinarsi alla gara contro la Dea. Ancora positivi ed in isolamento sia Zielinski che Elmas.