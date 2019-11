Il mercato - anche per il Napoli - bussa già alla porta, con i primi nomi che iniziano a filtrare in vista della prossima stagione. Analizzando le possibili mosse del club di De Laurentiis, infatti, il Corriere dello Sport sottolinea come a Verona ci sia spesso un osservatore del club partenopeo. Piacciono, in questo senso, Marash Kumbulla, 20 anni a febbraio, e Sofyan Amrabat, anni 23, giocatore olandese ma naturalizzato marocchino. Due elementi che si stanno particolarmente mettendo in mostra nella squadra allenata da mister Juric.