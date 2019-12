© foto di Giacomo Morini

Subito vicino alla sua nuova squadra, Rino Gattuso ha seguito tutto il riscaldamento del suo Napoli a bordocampo, voglioso di caricare immediatamente la rosa azzurra per un grande esordio contro il Parma. E si vedono già le prime differenze con Ancelotti: al riscaldamento pre-gara non hanno partecipato soltanto gli undici titolari, ma anche le riserve. Per tutti stretching e lavoro atletico, oltre al solito torello. Prima di salutare D'Aversa, che ha conosciuto ai tempi del Milan, il tecnico ha salutato tutto l'undici titolare.