Napoli, per Milik ora solo ipotesi Premier: oltre al Tottenham ci sono Fulham e Newcastle

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Arkadiusz Milik. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non ha usato giri di parole ed ha chiaramente detto che il bomber polacco può cercarsi un'altra squadra dopo aver rifiutato il prolungamento del contratto. Sedotto e abbandonato dalla Juve, sfumato il passaggio alla Roma, per Milik resta solo l'ipotesi estero. In Premier League piace molto al Tottenham, ma gli Spurs non sono l'unico sulle tracce del polacco: il giocatore piace infatti anche a Fulham e Newcastle. Lo riporta Tuttosport.