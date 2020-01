© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport riporta le cifre della proposta presentata ieri dal Napoli agli agenti di Matteo Politano per convincerlo a "scordarsi" la sua Roma e abbracciare il progetto azzzurro: 1,8 milioni a stagione per 4 anni e mezzo è l'offerta di Giuntoli, mentre Davide Lippi, procuratore dell'interista, ha risposto con 2,5 milioni a stagione a salire fino a un massimo di 3 milioni. Una distanza ampia ma non incolmabile, soprattutto dopo l'apertura del giocatore che ha capito che difficilmente la pista giallorossa potrà riaprirsi da qui al termine del mercato.