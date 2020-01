Napoli, quattro arrivi ed altri quattro in cantiere: è già rivoluzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra presente e futuro, è già partita la rivoluzione in casa Napoli. Il club di De Laurentiis è il più attivo sul mercato, sfruttando la finestra di gennaio - storicamente sempre ignorata o quasi - per rimodellare la rosa di Gattuso dopo il passaggio al 4-3-3 e gettare le basi per un ampio restyling della rosa che a giugno vedrà l'addio di diversi giocatori in scadenza ed altri che già da anni hanno offerte da top club o che hanno a tutti gli effetti concluso il loro ciclo in azzurro. Non a caso sono già quattro le operazioni definite dal Napoli, per quasi 60mln di euro già impegnati, ed in questi ultimi giorni si lavora per altre quattro operazioni che potrebbero portare gli investimenti a toccare quota 100mln se dovessero concretizzarsi tutte le trattative in corso.

Ieri è arrivato l'annuncio dell'arrivo di Matteo Politano dall'Inter, in prestito per 18 mesi per 2,5mln con obbligo di riscatto fissato a 19mln più altri 2 di bonus legati a obiettivi e presenze. Un acquisto che accontenta Gattuso, che predilige un mancino a destra per giocare con l'esterno a piede invertito, e che certifica l'addio a giugno di Josè Callejon, con Mertens tra i big a scadenza di contratto. Per l'immediato il club sembra aver risolto anche l'emergenza dovuta all'indisponibilità di Ghoulam: in giornata dovrebbe chiudere per Ricardo Rodrigurez: lo svizzero è in uscita dal Milan e, dopo diverse trattative saltate, il Napoli può chiudere in prestito oneroso con diritto di riscatto a non più di 5-6mln di euro.

Come già accaduto per Amir Rrahmani, acquistato dal Verona per 14mln di euro e lasciato in prestito in gialloblù, il Napoli sta lavorando ad altre tre operazioni di questo tipo. A partire da Andrea Petagna, classe '95 che la Spal ha deciso di bloccare a gennaio, ma che nelle prossime ore potrebbe cedere per il prossimo anno per una cifra intorno ai 16mln di euro: il Napoli ritiene possa essere per caratteristiche fisiche l'attaccante di scorta giusto per Gattuso. Stesso discorso per Marash Kumbulla, classe 2000 tra le rivelazioni del campionato: col Verona c'è già l'intesa per circa 20mln bonus compresi, ma serve l'ok dell'agente che nei giorni scorsi ha incontrato anche l'Inter. Fase di stallo invece per Amrabat: anche qui c'è l'accordo col Verona, ma non ancora con l'entourage. Oltre Rodriguez per l'immediato, sono queste le tre operazioni che il Napoli vuole anticipare in vista dell'estate, quando arriveranno diverse cessioni pesanti e soldi in cassa che porterebbero gli altri club ad alzare i prezzi. E' già partita la rivoluzione.