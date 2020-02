vedi letture

Napoli, quattro big non convocati per la sfida di Cagliari. Gattuso: "Allan non s'è allenato bene"

Gennaro Gattuso ha fatto il punto sui calciatori che saranno a disposizione per la sfida contro il Cagliari e quelli che, al contrario, non saranno della partita. Milik - ha dichiarato l'allenatore del Napoli - ha avuto una infiammazione al ginocchio e deve stare fermo. Lozano è alle prese con una contrattura e non ci sarà, Koulibaly non si sente al 100%. Allan non si è allenato come piace a me, ha fatto delle grandi camminate e questo a me non sta bene. Ci saranno, invece, Insigne e Ghoulam".

