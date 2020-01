© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Politano per il Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona e tra le rivelazioni del campionato che il Napoli sta trattando da tempo per bloccarlo in vista di giugno. Il ds azzurro ha rilanciato per quanto riguarda l'ingaggio, arrivando ad offrire 2 milioni di euro per 5 anni, ma senza accontentare l'agente sulla clausola rescissoria bassa: sarà l'ultima offerta di Giuntoli che attende la risposta del centrocampista.