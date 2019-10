Napoli, rinnovo Fabian: il nodo è la clausola rescissoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si continua a lavorare al rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il centrocampista ex Betis oggi nel mirino di Real, Barcellona e Manchester City, al momento c'è il nodo sulla clausola rescissoria. L'entourage del centrocampista spagnolo rifiuta l'idea di De Laurentiis di inserire una clausola monstre da 100 milioni di euro, ma nei prossimi giorni se ne discuterà ancora in quanto sono previsti altri contatti tra le parti.