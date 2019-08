© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era previsto per oggi a Castel Volturno l'incontro tra il Napoli e l'entourage di Fernando Llorente, ma l'appuntamento in agenda è stato spostato e rinviato probabilmente alla prossima settimana. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che il Napoli ha già dialogato con Jesus Llorente, fratello e agente del 34enne spagnolo, e propone un biennale a cifre inferiori rispetto ai 4 milioni a stagione chiesti dal calciatore. Su Llorente c'è anche l'Inter, il Napoli riflette e, come detto, forse incontrerà il suo entourage la prossima settimana.