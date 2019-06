© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Raul Albiol destinato a tornare in Spagna, il Napoli si muove in difesa e pensa soprattutto a Kostas Manolas della Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport, la proposta azzurra sarebbe quella di inserire Amadou Diawara come contropartita tecnica per provare a ottenere uno sconto sul cartellino del centrale greco. Un'opzione che non sembra però essere particolarmente apprezzata dai giallorossi, che pensano invece ad altri giocatori quali Dries Mertens, complice anche la necessità di fornire a mister Fonseca un nuovo attaccante. Primi sondaggi e approcci di una trattativa che potrebbe presto entrare nel vivo coinvolgendo più di un elemento.