Napoli, scout del City ieri a Salisburgo per Fabian Ruiz

Nonostante la concorrenza di due colossi del calibro di Real Madrid e Barcellona, il Manchester City non sembra intenzionato a mollare la presa su Fabian Ruiz. Stando a quanto riportato da The Guardian, infatti, il club campione di Premier League nella serata di ieri avrebbe inviato un suo emissario a Salisburgo per visionare dal vivo l'ex Betis nel match di Champions League fra il Napoli e la società austriaca.