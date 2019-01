Napoli, seguito il difensore Moukoudi. Altri 4 club sul francese

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei giovani in tutta Europa. Uno degli ultimi nomi finito sul taccuino di Giuntoli è quello di Harold Moukoudi (21), difensore centrale in forza al Le Havre, squadra francese che milita in Ligue 2. Difensore centrale fisicamente possente e tecnicamente valido, Moukoudi ha rifiutato il prolungamento di contratto con l'attuale club ed ecco perchè a giugno si libererà a parametro zero. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, oltre al Napoli sul giocatore ci sono gli occhi di Wolfsburg, Siviglia, Borussia Dortmund e West Ham