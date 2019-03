© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si raffredda la pista di mercato che vedeva il Napoli interessato a Christian Kouamé (21), attaccante del Genoa. Secondo Radio Marte il club azzurro non ha più chiesto informazioni al grifone, l'ultimo contatto risale al mese di gennaio. Stessa situazione per Manuel Lazzari (25), esterno della SPAL. E' forte invece l'interesse partenopeo per Valentino Lazaro (22), esterno destro austriaco dell'Hertha Berlino.