Napoli, sirene inglesi per Koulibaly: c'è il Manchester United

Nuove sirene inglesi per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Manchester United ha messo nel mirino il difensore centrale del Napoli. L'obiettivo dei Red Devils è quello di formare una coppia di centrali, con il senegalese che andrebbe ad affiancare Harry Maguire, in grado di regalare sicurezza alla difesa del Manchester United per tanti anni.