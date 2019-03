© foto di Imago/Image Sport

E' sprint del Napoli per Hirving Lozano. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, adesso bisogna soltanto stringere i tempi per evitare che il Manchester United s’inserisca nella trattativa. Cristiano Giuntoli sta lavorando in sintonia con Mino Raiola, il procuratore del giocatore: tra i due l’intesa è solida e il manager ha già dato la disponibilità del suo assistito ad accettare Napoli. Si tratta di un investimento importante, che Aurelio De Laurentiis s’è deciso a fare per venire incontro alle esigenze dell’allenatore. Ci vorranno 40 milioni di euro per convincere i dirigenti olandesi del PSV a cederlo. Rispetto alla scorsa estate, il mercato avrà in Ancelotti e Giuntoli i punti di riferimento, saranno loro due a determinare acquisti e cessioni. E Lozano è il primo nome nella loro lista.