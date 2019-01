© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato del Napoli nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che parla dell'obiettivo Christian Kouame per l'attacco dei partenopei. Già trovato l'accordo con l'entourage del ragazzo che arriverebbe a giugno in azzurro, sempre che venga poi trovato quello con il Genoa. Avviati i contatti anche con Preziosi per anticipare la concorrenza in vista della prossima estate.