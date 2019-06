© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto sulle uscite in casa Napoli. Adam Ounas potrebbe salutare Castel Volturno in prestito, per poi tornare in azzurro e provare a ritagliarsi un posto. Simone Verdi alla fine potrebbe restare e giocarsi le sue carte in ritiro, mentre Mario Rui ed Elseid Hysaj potrebbero saltare l'appuntamento in Trentino viste le voci di mercato.