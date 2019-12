Napoli, via al 4-3-3 di Gattuso. Allan vertice basso del centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passaggio dal 4-4-2, modulo scelto da Ancelotti, al 4-3-3. Ovvero lo schema che la squadra chiedeva e proprio quello che Gennaro Gattuso ha in mente. Il nuovo Napoli di Ringhio sta già prendendo vita, col nuovo allenatore azzurro che ieri oltre alla presentazione ha svolto anche il primo allenamento. Un modo per conoscere la squadra e per iniziare a rimotivarla, più che per vedere le prime prove tattiche. Ma alcune indicazioni già si possono trarre: il vertice basso del centrocampo a 3 sarà certamente Allan. E ai suoi lati gli interni saranno Zielinski e Fabian Ruiz che torneranno ad agire nei ruoli a loro più consoni. In attacco, detto che i titolari saranno valutati solo più avanti, anche Insigne, Lozano e Callejon torneranno ad agire nelle posizioni preferite, quelle di esterni nel 4-3-3 appunto. E davanti, nel ruolo di centravanti, al solito ci saranno Milik e Mertenz. Questo il punto fatto quest'oggi dal Corriere dello Sport.