Napoli, via alle cessioni. In quattro sul piede di partenza. Rebus Koulibaly e Fabian

vedi letture

Anche per il Napoli è arrivato il momento di vendere. Dopo gli acquisti dello scorso gennaio e l'arrivo di Victor Osimehn, la società di Aurelio De Laurentiis ha necessità di rientrare per alleggerire il monte ingaggi e snellire la rosa della prima squadra. Gli addii di Allan e Karnezis sono solo la punta dell'iceberg del lavoro che attenderà Cristiano Giuntoli in queste ultime settimane di mercato.

CHI PUO' PARTIRE - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in uscita dal club partenopeo ci sono, infatti, Faouzi Ghoulam, Fernando Llorente, Adam Ounas e Amin Younes. Da valutare anche le posizioni di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, giocatori che piacciono a mezza Europa ma che per i quali non è ancora arrivata l'offerta irrinunciabile.

ALTRE ENTRATE? - Ceduti queste eccedenze il Napoli proverà a piazzare anche l'ultimo colpo in entrata. Un centrocampista di contenimento che come caratteristiche possa prendere il posto di Allan. Operazione da ultimi giorni di mercato, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto.