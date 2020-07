Nicchi: "Juventus-Atalanta? L'Italia non ha regole diverse dagli altri Paesi"

Intervenuto ai microfoni di Rai Due nel corso di 90’ minuto, il presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha parlato anche dell’arbitraggio in Juventus-Atalanta che ha visto l’assegnazione di due calci di rigore ai bianconeri per due falli di mano: “Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza dell'applicazione. A Gasperini dico che in Italia non ci sono regole diverse e una loro diversa applicazione: l'Italia non è un paese a se stante, con regole a suo piacimento. Anzi, il designatore Rizzoli si sente ogni settimana, in videoconferenza, con i designatori di Francia, Portogallo, Spagna, Germania per fare il punto della situazione, e non è vero che in Italia si danno rigori in modo spropositatamente diverso dagli altri”, ha concluso.

