© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto alla prima puntata della nuova stagione de ‘La politica nel pallone’ su GR Parlamento, parlando delle tensioni tra Inter e Juve, che a distanza si sono "beccate" tramite i propri allenatori: "Gli arbitri non la sentono e tirano dritto per la loro strada, applicando il regolamento. Chi capisce le regole resta in campo, altrimenti si prendono altre soluzione. Rizzoli sta lavorando molto sui giovani e confidiamo molto nella VAR unica di Coverciano anche per eliminare problematiche come a Genova".