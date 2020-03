Niente Serie A per Kean. Ancelotti lo blinda all'Everton

La prossima non dovrebbe essere la finestra di calciomercato giusta per assistere al ritorno in Serie A di Moise Kean. L’attaccante ex della Juventus oggi all’Everton, secondo il Liverpool Echo, non sarà ceduto la prossima estate dai Toffes nonostante le continue voci di un suo ritorno in Italia (Bologna su tutte). Carlo Ancelotti, infatti, lo vuole come elemento del proprio fronte offensivo per la prossima stagione di Premier League.