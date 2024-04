Nome nuovo per la dirigenza della Juventus, Giuntoli pensa a Giandomenico Costi

Giandomenico Costi è il nome nuovo che sta valutando Cristiano Giuntoli per l'organigramma della Juventus che verrà. Lo scrive il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola, specificando che si tratterebbe comunque di una operazione da definire non prima di luglio. Costi fu il dirigente che consegnò a Giuntoli la carica di direttore sportivo al Carpi e questo l'attuale uomo mercato della Juventus non l'ha mai dimenticato. Negli anni, infatti, prima ha dirottato Costi a Bari e poi l'ha portato con sé nel corso della sua lunga avventura a Napoli.

Dopo l'addio di Tognozzi e in attesa dei saluti di Manna e Cherubini, Giuntoli deve ricostruire la squadra mercato e da questa estate vuole accerchiarsi di fedelissimi. Ecco perché gli altri nomi caldi sono tutti dirigenti che hanno gravitato negli ultimi anni attorno alla sua figura: Giuseppe Pompilio. Stefano Stefanelli, Matteo Scala e Giancarlo Romairone.

Un anno fa, poco prima dell'insediamento ufficiale di Giuntoli alla Juventus, proprio a 'TuttoSport' Costi raccontò della trattativa portata avanti da Giuntoli per convincere Osimhen a firmare col Napoli: "Quella trattativa è stato il suo capolavoro assoluto: è stato tre giorni chiuso in albergo a Roma, sapeva che lo voleva anche il Liverpool e che si era mosso Klopp. Ma lui si è chiuso in hotel fino a che non ha ottenuto il sì dell'attaccante. Ero stanco io che ero lì solo in supporto, invece lui era pieno di energie. Conosceva benissimo Osimhen, lo aveva seguito anche allo Charleroi".