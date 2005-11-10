"Non giocare la palla indietro, non farmi arrabbiare": siparietto tra Capello e Cisse

Simpatico siparietto tra Fabio Capello e Alphadjo Cisse al termine della vittoria del Milan a Salisburgo per 0-4.

Il tecnico ha dato un suggerimento al trequartista: "Tre gol non sono una cosa semplice da realizzare nelle coppe internazionali. Ti guardavo durante la partita e a volte quando avevi la palla tra i piedi la giocavi indietro quando potevi darla davanti. Non prendere questo vizio, visto che nelle prime partite che hai giocato col Milan la giocavi in avanti. Torna a fare così. Non farmi arrabbiare, perché io credo in te". Sorridendo, Cisse ha risposto: "Va bene, lo prenderò come consiglio".

Capello ha avuto parole al miele anche per Loftus-Cheek: Per la prima volta ho visto Loftus-Cheek rabbioso. A San Siro è timido, non fa mai queste cose".