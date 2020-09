Non solo il 9 titolare, la Juve cerca un'alternativa. Proposto Choupo-Moting, libero dal PSG

vedi letture

La Juventus non cerca soltanto un centravanti titolare, come ribadito ieri a chiare lettere anche dal neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo. C'è anche la ricerca di un'alternativa e per qeusto il nome di Moise Kean dell'Everton sarebbe il preferito ma i Toffees fanno muro. Tra i giocatori offerti alla Vecchia Signora, spiega Tuttosport oggi in edicola, c'è anche Eric Maxim Choupo-Moting, svincolatosi dal Paris Saint-Germain.