La notte da incubo di Bournemouth ha evidenziato come il Milan abbia bisogno di rinforzi

Il brutto ko del Milan ha evidenziato alcune lacune della rosa a disposizione di Ruben Amorim. Che ha sì subito una lezione da Marco Rose, ma con alcune attenuanti.

L'infermeria si sta iniziando a riempire: Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers prima; Samuel Chukwueze ora con Gonçalo Ramos che ha dovuto dare forfait per l'Inghilterra ma che non desta preoccupazioni per i prossimi impegni. Tuttavia l'assenza di questi giocatori ha evidenziato come ci siano alcuni reparti scoperti.

La difesa: lo stop di Gabbia ha evidenziato la coperta corta

Al Vitality Stadium è stato gettato nella mischia il giovane Diawara per un Tomori che non ha i 90 minuti ed è stato ripescato proprio per emergenza. Pavlovic fin qui ha giocato tutte le partite anche per costrizione e De Winter è già imprescindibile.

Chi gioca come esterno di destra?

È l'esterno di centrocampo che preoccupa: se lo stop di Chukwueze dovesse essere lungo, il Milan si ritroverebbe di fatto con Hutchinson e Moreira, di fatto un trequartista e un giocatore che si è fin qui esaltato a sinistra, non riuscendo invece a incidere a piede invertito. Richiamare Athekame dal prestito, come successo con Gabbia qualche stagione fa, può diventare necessario.

Camarda unica alternativa a Ramos, troppo rischioso

Infine l'attacco: affidarsi al solo Camarda come alternativa a Ramos si è rivelato rischioso. Dopo la partita giocata dal classe 2008 a Salisburgo, Amorim ha preferito adattare Cisse per la sfida di Bournemouth, non riuscendo però a trovare le giuste risposte. E il portoghese ha pagato l'assenza di turnover dovendo alla fine fermarsi. In quest'ultimo reparto potrebbe diventre di primaria importanza intervenire a gennaio.