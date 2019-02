Olsen torna protagonista. I suoi guanti a difesa del successo giallorosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due partite out per infortunio, Robin Olsen si è ripreso i guanti da titolare della porta della Roma. E stasera, contro il Bologna, ha salvato i suoi in almeno 4-5 occasioni. Sicurezza, senso della posizione e istinto, nella prova del numero 1 svedese c'è un po' di tutto.

Nel primo tempo si è opposto con le mani e con il corpo agli assalti bolognesi firmati Edera e Soriano, nella ripresa si è superato prima su Poli, poi su Falcinelli. Guardando impotente il tiro di Sansone infilarsi alle proprie spalle. Ma non fosse stato per lui, il risultato sarebbe stato probabilmente diverso dal 2-1 finale che lascia la Roma in scia del treno Champions League. Una prestazione da assoluto protagonista che serviva dopo lo stop per infortunio e le critiche della prima parte della stagione, soprattutto legate al confronto crudele col predecessore Alisson. E Di Francesco, anche in ottica ritorno di Champions a Oporto, può godersi la crescita (di personalità prima ancora che tecnica) del suo numero 1.