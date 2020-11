Oltre la Champions: 'gladbach contro Shakhtar è sfida tra uomini mercato. Anche per l'Italia

Un occhio alla classifica e al risultato da parte dell'Inter ma tanta attenzione al mercato da parte di tutte le altre. Borussia Monchengladbach contro Shakhtar Donetsk è la classica gara che il mondo delle grandi d'Europa e non solo osserva con profonda attenzione. I tedeschi hanno fior di giocatori che piacciono ovunque. Marcus Thuram, che ha riposato salvo entrare a gara in corso contro l'Augsburg, è l'uomo copertina. Figlio d'arte ma non solo, già Nazionale, è attaccante esterno che promette scintille e dopo l'Europeo sarà pronto per il salto in una big. Florian Neuhaus, centrocampista di rottura ma bravo anche in manovra, ha segnato all'ultima in Bundes e piace pure in Italia alla stregua del centrale difensivo Matthias Ginter. L'Inter lo guarderà con un occhio di riguardo. Da tempo è monitorato in A pure Stefan Lainer e in Inghilterra c'è chi sarebbe pronto a far follie sia per Dennis Zakaria che per Alassane Plea, che però in Champions non ci sarà.

Brasiliani e non solo Lo Shakhtar, che vuol vendicare il tracollo per 6-0 in casa all'andata, ha uno stuolo di giocatori di gran talento. E il primo nome è quello di Marcos Antonio, ma pure Maycon, l'esterno Tete e Dodo. Piacciono ovunque, giocatori per il quali il club di Donetsk chiede fior di milioni ma sui quali in molti sono pronti a investire. Come il gioiello d'israele, Manor Solomon, seguito dall'Atalanta ma anche dalla Roma in Italia. Una gara sulla quale ci saranno forti gli occhi del mercato di tutta Europa. Non solo dell'Inter, in ottica Champions League.