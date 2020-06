Operazione riscatto - Caprari, le intenzioni del Parma sono chiare: ora tocca al campo

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Un lungo inseguimento, poi lo stop. Gianluca Caprari, che il Parma inseguiva da tanto, ha avuto pochissimo tempo per dimostrare al pubblico crociato il suo valore. Approdato ai ducali alle ultime battute del mercato estivo, è uno dei tanti giocatori “frenati” dalla sospensione del campionato dovuta al Covid-19. Ed è uno dei casi più eclatanti in cui tutto è nelle sue mani: la stima di dirigenza e staff tecnico, come detto, è di lunga e su questo non vi sono dubbi. Le intenzioni, in sostanza, sono abbastanza chiare. Al netto di questo, sarà ovviamente il campo a fare la differenza. Poi ci sarà tempo per sedersi al tavolo con la Sampdoria e, come per tutti, ragionare su eventuali sconti su operazioni pensate quando l’emergenza sanitaria ed economica era imprevedibile.

Età: 26 anni

Posizione: attaccante

All’Atalanta da: gennaio 2020

In prestito da: Sampdoria

Riscatto fissato a: 9 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione col Parma: 3 partite - tutte in Serie A (117’)