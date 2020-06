Operazione riscatto - Sensi, fattore per Conte in avvio: tra Inter e Sassuolo sono dettagli

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A.

Partito a mille, Stefano Sensi ha un po’ rallentato. Il centrocampista urbinate è stato un vero e proprio fattore nell’avvio di stagione dell’Inter. Poi un paio di infortuni hanno ridotto il suo minutaggio, senza però togliergli importanza nei progetti nerazzurri. Infatti, il futuro sembra più che delineato: Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, si è detto certo che i meneghini eserciteranno il diritto di riscatto. Il ds interista Ausilio si è sbilanciato meno in questo senso, ma un ritorno in neroverde date le sue ottime prestazioni, sembra davvero improbabile. Da capire le condizioni: più che uno sconto sul prezzo (non altissimo), l’Inter potrebbe chiedere una rateizzazione del pagamento. I due club ne parleranno: l’affare conviene a tutti e i rapporti sono ottimi, è difficile non pensare a una fumata bianca.

Età: 24 anni

Posizione: centrocampista centrale

All’Atalanta da: luglio 2019

In prestito da: Sassuolo

Riscatto fissato a: 20 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 17 partite - 12 in A, 3 in Champions, 2 in Coppa Italia (1.005’)

I suoi numeri in stagione: 3 gol (tutti in Serie A), 4 assist (tutti in Serie A)