Orgoglio Cigarini: "Il Crotone ha messo in difficoltà le grandi, questa squadra è viva"

A due giorni dalla gara contro il Torino, parla Luca Cigarini, regista del Crotone. "Ci prepariamo come sempre: abbiamo voglia di cambiare questo trend, stiamo lavorando molto bene e sotto questo punto di vista siamo un esempio. Non possiamo dire niente, stiamo preparando tutto bene aspettando domenica".

Come potreste aver ragione del Torino?

"Finora non abbiamo mai fatto prestazioni scarse come gioco, attenzione, competitività. E' normale che abbiamo pagato degli errori che in Serie A paghi, serve limare dei dettagli che ci porteranno, speriamo, alla salvezza".

Avete sfidato le prime in classifica di fila

"Sotto il piano dei risultati ci condiziona ma ci dà consapevolezza che possiamo dar filo da torcere a tutti. Se mettiamo in difficoltà le grandi, un motivo ci sarà. Da questo punto di vista ci dà consapevolezza che ci siamo, che siamo vivi".

Il Torino ha vinto l'ultima col Genoa

"Stanno facendo un campionato strano, se analizzo le gare fatte, se fossero finite all'80' sarebbero tra le prime 5-6. Hanno qualità, Giampaolo è molto preparato, ha idee di gioco ben precise. Sono insieme da poco anche loro, serve tempo ma hanno qualità individuali di livello. Non sarà facile, non è la classifica che ti aspetti per i valori del Torino, serve solo andare in campo e fare del nostro meglio".

Cosa serve al Crotone per invertire la rotta adesso?

"Manca un risultato positivo. Se riusciamo a trovarlo, dopo sarà tutto più semplice. Guarderemo al futuro con più spensieratezza e consapevolezza. Ci manca un risultato importante ed è quello che ci auguriamo tutti. C'è ancora tanto da lavorare, io non sono ancora al top, dobbiamo ancora conoscerci a modo, però quel che più mi fa star bene è che la squadra è viva, con voglia di fare, di seguire determinate idee".