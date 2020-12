Osimhen rientra mercoledì in Italia: il Napoli punta ad averlo contro Spezia o Udinese

vedi letture

L'8 novembre scorso Victor Osimhen giocava la sua ultima partita con la maglia del Napoli. Poi, cinque giorni dopo, l'infortunio in nazionale e l'addio al calcio giocato per il resto dell'anno solare. Rino Gattuso ne ha dovuto fare a meno per due mesi e non vede l'ora di averlo di nuovo a disposizione, visto che aveva modellato il Napoli tenendo conto proprio delle caratteristiche dell'attaccante nigeriano. Ma quando rientrerà?

Quando torna in campo? L'edizione odierna de La Repubblica ricorda che il calciatore si trova in Belgio per il recupero e rientrerà in Italia mercoledì prossimo, 24 ore dopo la ripresa degli allenamenti. Soltanto quando sarà visitato dal medico sociale Canonico si potrà fissare una data precisa. Il Napoli - si legge - spera di poterlo convocare per mercoledì 6 gennaio contro lo Spezia o, al massimo, la domenica successiva per la sfida con l'Udinese in trasferta. Ma il vero obiettivo del club azzurro è quello di averlo al top per la Supercoppa con la Juventus il 20 gennaio prossimo.