Palacio e l'aria di derby: l'ex Genoa affossa la Samp e torna l'incubo 2011

A 37 anni Rodrigo Palacio è ancora l'uomo di maggior classe del Bologna. Oggi pomeriggio l'argentino ha retto il peso dell'attacco giocando tutto l'incontro, tenendo in apprensione la difesa sfruttando la sua grande esperienza.

Con la rete segnata oggi siamo già a 3 centri in campionato, che sommato al gol segnato in Coppa Italia porta a 4 gol in 10 partite, superando già il record dell'anno scorso dove a dire il vero fu ben poco prolifico (3 gol in 31 presenze complessive) ed eguagliando lo score di due anni fa dove furono 4 i centri, ma in 28 incontri.

Contro la Sampdoria per il Trenza non era una partita come le altre, lui che ha vestito per tre anni la maglia del Genoa. Lui c'era nel derby che affossò i blucerchiati nel 2010 in Serie B, spizzò il pallone poi trasformato in rete da Floro Flores. Le reti, ai blucerchiati, sono arrivate con la maglia dell'Inter: quattro volte. L'ultima cinque anni fa, nel famoso Samp-Inter della mancata stretta di mano di Maxi Lopez a Mauro Icardi.

Oggi pomeriggio Palacio si è preso la scena, contribuendo ancora una volta ad affossare gli ex "cugini". È il suo quinto gol contro i blucerchiati, il primo da quando indossa la maglia rossoblù, Genoa o Bologna che sia. Per la gioia dei felsinei che non vincevano da un mese e mezzo, affossando una Samp ora ancora più ultima in classifica e che rivede gli spettri del 2011.