Panchina Juve - Contatti costanti per Pochettino. Alternativa Inzaghi

Mauricio Pochettino è il primo obiettivo per la Juventus 2019/20. Dopo la finale di Champions League, che andrà in scena il primo giugno a Madrid tra Liverpool e Tottenham, il manager argentino vorrebbe salutare Londra per tentare una nuova avventura calcistica. Nel suo contratto c'è una clausola importante, ma la Juventus è al lavoro per arrivare a un accordo, magari inserendo nella trattativa anche il cartellino di un calciatore.

Ieri a Milano è andato in scena un incontro con Frank Trimboli, procuratore e intermediario. Pochettino è in cima alla lista bianconera: non sarà semplice liberarlo dal Tottenham ma Paratici e Agnelli sono al lavoro.

L'alternativa è Simone Inzaghi, nome che stuzzica meno la fantasia del presidente Agnelli (e del popolo bianconero) ma che convince sia Fabio Paratici che Pavel Nedved. Ha un contratto con la Lazio in scadenza tra una stagione e, a differenza di Pochettino, non ha una clausola. Per liberarlo c'è da trattare con Lotito ma, in caso di investitura, lo stesso Inzaghi si esporrebbe in prima persona per forzare la mano. E andare a Torino.

C'è infine l'ipotesi Sarri, nata soprattutto dopo l'apertura di Abramovich a un cambio di allenatore al termine della stagione. Oggi ne ha parlato lo stesso tecnico campano in conferenza stampa: "Devo capire cosa pensa la società del mio operato", ha detto. Se ne riparlerà tra una settimana: in caso di divorzio, il suo nome potrebbe tornare con forza alla ribalta. Anche per la panchina della Juventus.