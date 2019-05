Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici e Franck Trimboli, intermediario per la questione Mauricio Pochettino, si sono incontrati oggi a Milano, a Palazzo Parigi, quartiere generale del direttore sportivo della Juventus. Sul piatto c'è il tecnico argentino, primo nome per la panchina: colloquio lungo per le valutazioni del nuovo tecnico della Juve. Trimboli è l'agente anche di Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal.