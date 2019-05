© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso vuole giocarsi le sue carte e far valere le sue ragioni. L'allenatore del Milan a stretto giro di posta si confronterà con Ivan Gazidis: in questo momento è più fuori che dentro, ma l'attuale tecnico rossonero spiegherà perché, a suo avviso, in questa stagione ha fatto il massimo e presenterà alla società anche un piano per il futuro.

Niente dimissioni per Gattuso - Una cosa è certa, scrive il quotidiano 'La Stampa', Gennaro Gattuso non farà passi indietro ed è da escludere la possibilità che possa presentare le sue dimissioni.