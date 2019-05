© foto di Federico Gaetano

Luca Campedelli, presidente del ChievoVerona, durante il Consiglio di Lega di ieri ha chiesto in anticipo il paracadute per la retrocessione in Serie B. Era uno dei punti all'ordine del giorno, ma la decisione non è ancora stata presa, anche perché dovrebbe essere ratificata dall’Assemblea visto che va ad impattare sulla distribuzione delle risorse.

Si tratta di 20 milioni di euro - In base agli accordi, al Chievo spetterebbero circa 20 milioni di euro: la società di patron Campedelli è infatti tornata in Serie A al termine della stagione 2008/09, dopo una sola annata in cadetteria.