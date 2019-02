Paratici pensa a Icardi? Marotta: "Vedremo a giugno cosa farà Dybala..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se Paratici dice che a giugno si vedrà se il nome di Icardi sarà di attualità, rispondo che lo stesso vale per Dybala, vedremo a giugno cosa farà". Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a margine dell'Assemblea dei Soci andata in scena oggi. Il dirigente nerazzurro ha attaccato Fabio Paratici per essersi a lungo soffermato sul futuro di Mauro Icardi nelle recenti interviste.