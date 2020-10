Paratici si espone su Dybala: "La volontà nostra e sua è chiara: lavoriamo per rinnovare"

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato prima della gara contro l'Hellas Verona di Paulo Dybala. "Sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione, è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. E' rientrata, in Nazionale ha un problema gastrointestinale tornando giovedì sera: sta meglio, riprende condizione, ha giocato uno spezzone martedì e oggi è titolare. Il rinnovo di Paulo? La volontà è chiara della Juventus e del giocatore, parliamo proficuamente. E' un momento particolare per tutti, negli ultimi 20 giorni siamo stati 15 in isolamento fiduciario ma stiamo parlando e continueremo per arrivare a una felice soluzione per tutti".