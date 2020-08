Paratici sotto accusa, non solo per la scelta Sarri. Agnelli: "Juve tra le squadre più vecchie"

vedi letture

Non dovrebbe limitarsi al solo Maurizio Sarri la rivoluzione in casa Juventus. Ufficializzato il divorzio dall'allenatore del nono Scudetto consecutivo, adesso Andrea Agnelli potrebbe salutare anche il direttore sportivo Fabio Paratici, il dirigente che ha scelto un anno fa Maurizio Sarri come successore di Massimiliano Allegri.

Per il numero uno del club bianconero la colpa principale di Paratici è stata quella di sbagliare la scelta del tecnico. Ma non è l'unica e ieri ha parlato anche dei problemi e dei limiti della rosa bianconera. "La nostra è una riflessione a trecentosessanta gradi. Abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, può essere un elemento di riflessione. Le prestazioni lo sono".

Evidente il riferimento a un mercato che ad Agnelli non è piaciuto, ai limiti di una Juventus che adesso ha bisogno di una ristrutturazione che va oltre la scelta del nuovo allenatore.