Crescenzo Cecere, agente del difensore del Parma Bruno Alves, ha parlato ai microfoni di Parmalive.com affrontando anche l'argomento relativo al rinnovo del suo assistito: "Al momento non c’è nulla. Non è da escludere che possa prolungare con i gialloblù ma per adesso non c’è niente in tavola. Bruno è riconoscente al Parma e il Parma a lui”.