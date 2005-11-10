Parma, Keita: "Serve la cattiveria del primo tempo. Abbiamo bisogno di punti"

22.52 - Il Parma di Alberto Gilardino viene sconfitto 2-1 a Roma dalla Lazio di Gennaro Gattuso. Tra pochi minuti il calciatore gialloblu Mandela Keita interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.32 - È iniziata la conferenza stampa di Mandela Keita.

Cosa è cambiato nei minuti finali che vi ha permesso di rientrare in partita?

"Abbiamo anche iniziato molto bene la partita, siamo stati molto cattivi e svegli per portare punti a casa. Ci è mancata questa mentalità nel secondo tempo, non possiamo non avere questa cattiveria e già da mercoledì dovremo avere questo atteggiamento. Ci servirà l'aiuto di tutti, anche del pubblico".

Avete avvertito un cambiamento con l'arrivo di Gilardino?

"Quando ci alleniamo c'è palleggio e mentalità, anche lui ha giocato a calcio e ci sta trasmettendo questi concetti. Ci serve anche un pizzico di fortuna, ci manca sempre qualcosa e dobbiamo trovarlo velocemente perché abbiamo bisogno di punti. Spero che sarà meglio mercoledì".

Che impressione hai avuto della Lazio?

"Oggi la Lazio è una squadra forte, sono primi in classifica e hanno preso tanti punti. Noi dovevamo essere ancora più lucidi, come siamo stati nel primo tempo e potevamo anche fare gol. La partita però dura 90 minuti, non puoi lasciare la testa bassa come abbiamo fatto nel secondo tempo".

L'idea di gioco vista nel primo tempo può essere la base da cui ripartire?

"Si, questa può essere l'idea. Noi ascoltiamo sempre il mister che ci aiuta moltissimo, nel primo tempo siamo stati molto corti e bravi in ripartenza ma non siamo riusciti a fare gol, per mercoledì dobbiamo migliorare in questo".

23.36 - È terminata la conferenza stampa di Mandela Keita.