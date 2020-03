Parma, D'Aversa: "Giocare a porte chiuse è anomalo, servirà la massima concentrazione"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, intervistato dal canale ufficiale dei crociati, ha parlato anche della sfida di domani con la SPAL, che si disputerà a porte chiuse: “Quella delle porte chiuse è una situazione anomala, difficilmente ci si è ritrovati a giocare in queste condizioni quindi non c’è uno storico o un’esperienza da poter lavorarci o migliorare questo aspetto: dobbiamo essere bravi quando si scende in campo, come quando c’è un pubblico fuori casa e ci sono dunque dei fattori esterni che possono influenzarti e distoglierti dalla concentrazione della partita, così i ragazzi domani dovranno essere altrettanto bravi a rimanere concentrati dal primo secondo. Questa abitudine la avranno fin dal riscaldamento e in quel momento la squadra deve capire l’ambiente in cui si ritrova a giocare”.