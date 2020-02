vedi letture

Parma, D'Aversa sugli elogi: "Un tecnico non vende fumo ma cerca di fare il meglio"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, nel corso delle ultime settimane ha ricevuto elogi importanti. Ultimi della serie, quelli dell'allenatore che sfiderà domani, Moreno Longo del Torino. "In questi quattro anni non devo dimostrare una maturità. Un allenatore non vende fumo, ma cerca di far sfruttare i giocatori a disposizione. La qualità è maggiore, dove posso sviluppare la squadra sta dimostrando di ottenere risultati esprimendo un bel gioco che porta risultati. Se hanno detto questo vuol dire che si sta facendo qualcosa di importante, un lavoro che portiamo avanti da questa estate".