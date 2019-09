Parma, D'Aversa sul Cagliari: "Sottovalutarli sarebbe un errore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così del Cagliari in conferenza stampa. "Se noi seguiamo il percorso della stampa e di quello che si è scritto sul Cagliari, sono situazioni che possono portare vantaggi a loro se pensiamo di sottovalutarli. Contro l'Inter ha fatto un'ottima partita, ha una rosa profonda e può sopperire alle assenze con giocatori di qualità. Non mi piace entrare in situazioni altrui, ma non possiamo pensare sul fatto che domani sarà una partita semplice. Dobbiamo ragionare sul fatto che incontriamo una squadra con qualità importanti, una squadra che può variare il sistema di gioco. Ci possono mettere in difficoltà e dovremo essere bravi a fare la partita rimanendo corti, ma non sarà facile per il loro modo di giocare".