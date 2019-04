Parma, D'Aversa sul Sassuolo: "Cercherà la rivincita rispetto all'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo parlando così degli avversari: "La classifica dice che loro sono due punti avanti, cercheranno la rivincita rispetto all’andata e di chiudere prima di noi il discorso salvezza, faranno di tutto per fare risultato pieno. Analizzando le ultime gare del Sassuolo, soprattutto contro Chievo e Lazio, sono diventati più pratici, non puntano più al predominio del possesso palla: hanno migliorato un certo aspetto, noi dobbiamo sfruttare le loro lacune e limitare i loro pregi, bisogna avere compattezza come contro il Torino, cercando di sfruttare le situazioni che si possono verificare, dobbiamo essere bravi a cercare queste situazioni per portare a casa il risultato. Il nostro pubblico? Ha sempre dimostrato vicinanza e appartenenza a questi colori", le parole riportate dal sito ufficiale del club ducale.