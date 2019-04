Fonte: parmalive.com

Possibile nuovo futuro italiano per Gary Medel, ex centrocampista fra le altre dell'Inter. Il Pitbull, scrive Takvim, vorrebbe infatti lasciare il Besiktas nella prossima sessione di mercato ed il Parma ha fiutato l'affare. Medel ha il contratto in scadenza nel 2020 ed il Besiktas non vorrebbe privarsene, ma il Parma proverà comunque ad arrivare al giocatore tramite un'operazione in stile Kucka.