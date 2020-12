Parma, distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra per Gervinho: il comunicato

vedi letture

Gervinho non sarà a disposizione di Fabio Liverani per la trasferta di Crotone a causa di un infortunio rimediato nella gara contro la Juventus di sabato. L'ivoriano non è partito per la Calabria e tornerà dunque in campo nel 2021. Questo il comunicato del Parma: "Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi".